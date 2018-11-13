В Чечне рассказали о перевоспитании дебошира с банкой

Фото: m.news.yandex.ru

В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров сообщил о новой работе Турпала Хасиева после скандального инцидента в Москве.

Уроженец Чеченской Республики Турпал Хасиев, бросивший алюминиевую банку в подростка в общественном транспорте Москвы со словами «Ахмад-сила», официально устроился на работу в Грозном в службу по благоустройству города и зарекомендовал себя как ответственный сотрудник. Об этом в эфире НСН рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», - подчеркнул министр Чеченской Республики.

Ранее о трудоустройстве юноши в службу по озеленению Грозного сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, поступок Турпала Хасиева вызвал резкое осуждение властей Чечни. После появления видео в интернете Кадыров потребовал от юноши явиться к нему вместе с родственниками первым рейсом. Позже Хасиев опубликовал видеообращение, в котором извинился за содеянное.