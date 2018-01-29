В Чечне объяснили причины стабильной демографической ситуации

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в эфире НСН объяснил, почему в республике не снижается рождаемость.

Минимальным за последние десять лет оказался уровень рождаемости в России в минувшем году. По данным Росстата, с января по декабрь 2017 года рождаемость в России снизилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Родились 1,7 млн человек, что на 203,4 тысячи меньше, чем в прошлом году. Спад рождаемости был отмечен во всех регионах страны России, кроме Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016 году, - 29 890 против 29 893.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН назвал причины стабильной рождаемости в республике.

«Причиной рождаемости является вера жителей региона, социума в завтрашний день. И это не декларация, это не пафос. Это то, что мы действительно видим, что мы действительно ощущаем. Те позитивные перемены, которые происходят в Чеченской Республике, те социальные условия, которые создаются для проживания наших граждан, те строительные объекты, которые у нас сдаются практически каждый день. Мероприятия, связанные с профилактикой экстремизма и терроризма. Политическая стабильность и устойчивость. Тот факт, что Чеченская Республика во всех смыслах и направлениях стала стабильным регионом и стабилизирующим центром на Северном Кавказе. Чеченцы верят в своего лидера Рамзана Кадырова, в его команду, в будущее Чеченской Республики. Это главный стимул рождаемости, причина того, что эти показатели у нас не падают, они будут расти и в дальнейшем. И пусть они растут как блестящий пример всем остальным народам России, которым обязательно нужно рожать и воспитывать детей, чтобы наша страна стала сильной, многолюдной, красивой, улыбающейся, смеющейся. И чтобы этот смех, детский смех звучал на всю планету», - сказал он.

Отметим, что смертность по сравнению с 2016 годом также уменьшилась, на 63,6 тысячи человек, до 1,824 млн. Таким образом, убыль населения в прошлом году достигла 134,4 тысячи человек, тогда как в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи граждан.