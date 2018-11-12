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Общество

В чайлдфри-движении подсчитали количество мужчин

12 Ноября 2018 в 14:20
В чайлдфри-движении подсчитали количество мужчин
Фото: muul.lt
В эфире НСН феминистка Татьяна Сухарева рассказала о популярности образа жизни без детей среди мужчин.

Участие мужчин в чайлдфри-сообществах носит единичный характер, рассказала в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Ненависть к детям: Когда в России заблокируют чайлдфри и чайлдхейт-сообщества?» чайлдфри, феминистка, политесса Татьяна Сухарева.

«Я знаю, что есть мужчины, которые очень бережно и ответственно относятся к своим партнершам, гетеросексуальные мужчины, которые не хотят их делать беременными, потому что не хотят портить им здоровье, жизнь и карьеру. Я с большим уважением отношусь к таким мужчинам, но это единицы. Так я рассматриваю чайлдфри-сообщества как женские сообщества, а мужчины и так могут себе позволить жизнь чайлдфри. Им не нужно для этого куда-то ходить и объединяться», - заявила политесса.

Ранее в эфире НСН руководитель центра планирования семьи и репродукции, к.м.н. Евгения Балашова предложила сторонницам чайлдфри консервировать яйцеклетки.

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