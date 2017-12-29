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Общество

В Москве сдается участок под строительство спортцентра

29 Декабря 2017 в 15:27
В Москве сдается участок под строительство спортцентра

О том, что продаёт и закупает Москва. В Капотне сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство склада. Начальная цена – 8 млн рублей. В Солнцеве выставлен земельный участок площадью 8 тыс. кв. метров под строительство автосервиса. Начальная цена немногим более 14 млн рублей. В обоих случаях приём заявок до 12 февраля. В Центральном Чертанове сдается земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров под строительство спортивного центра с бассейном. Начальная цена – 22 млн рублей. Приём заявок до 15 января. Подробная информация  об объектах на инвестиционном портале - investmoscow.ru.

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