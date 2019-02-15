В АРБ опровергли рост недоверия молодежи к банкам

Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН усомнился в том, что молодежь стала больше доверять онлайн-сервисам кредитования вместо привычных кредитных организаций.

В 2018 году клиенты сервисов онлайн-займов «помолодели»: доля заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет выросла на 3,5%, до 23,5%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро и MoneyMan, самая высокая динамика наблюдается среди россиян 18–20 лет. Некоторые эксперты полагают, что рос молодых заемщиков связан с отказом банков выдавать кредиты тем, у кого еще нет кредитной истории.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, что принципиальной разницы перед кредитными организациями быть не может. По его словам, прежде всего учитывается уровень доходов и платежеспособность клиента.

«Онлайн сфера с точки зрения оценки заемщика не сильно отличается от живого кредитования. Если не предполагается дополнительного залогообеспечения, а требуется только оперативность и ограниченный объем, то нельзя считать, что возраст играет роль. Ведь возраст, безусловно, учитывается и при онлайн кредитовании тоже. Вы не можете кредитоваться, не раскрыв все свои параметры. Важны не столько возраст, пол, принадлежность к социальным группам, а то, какой уровень кредитной ставки, какой уровень доходов, какая экономическая ситуация вокруг. Вопрос в платежеспособности всех наших сограждан», - заявил он.

Собеседниквыразил мнение, что молодые люди в целом отдают себе отчет, что кредиты нужно будет впоследствии выплачивать.

«С другой стороны прошлый год вообще показал большой рост потребительского кредитования. Более 20% роста и 10% снижения по просрочке. Динамика очень оптимистическая. Хотя некоторые эксперты говорят, что в такой закредитованности ничего хорошего нет. Конечно, у банков могут быть опасения, что в молодом возрасте при большом аппетите хочется быстро купить, поесть, надеть, и не хочется думать, как потом выплачивать кредит. Но я бы не стал недооценивать молодежь, они разумные», - добавил эксперт.

Ранее Тосунян объяснял, почему банки повышают ставки по рублевым вкладам. Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН назвал это трендом, начатым ЦБ. По его словам, если какой-то банк видит, что другие предлагают более высокие ставки, и клиент предпочитает уйти туда, он старается выдержать эту рыночную планку.