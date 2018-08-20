Уравниловка на всякий случай. Эксперт о ценах на «крепкую» и «слабую» водку

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал НСН, зачем уравнивать цены на водку разной крепости.

В России вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена на водку в 205 рублей распространяется и на «слабую» водку крепостью от 37% до 39%. Об этом в понедельник сообщает «Газета.ру».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что эта мера носит исключительно превентивный характер, так как в России водка крепостью менее 40 градусов попросту не производится.

«Не было у нас в России водки крепостью менее 40 градусов. Не было, нет и не будет. Это чисто номинальное действие, связанное с возможностью появления такой водки. Но даже если бы кто-нибудь выпустил водку крепостью 37 градусов в России, ее просто не покупали бы. Именно поэтому ее и не выпускают до сих пор. Есть такая водка за рубежом. Единственное, что можно предположить, что государство это сделало, чтобы случайным образом эта импортная водка не оказалась дешевле нашей водки, дешевле 205 рублей. Но и этого не произошло бы никогда, так любая иностранная водка в России не может стоить дешевле 300 рублей, потому что здесь вмешиваются законы импорта, логистики, ценообразования и так далее. Поэтому, это чисто превентивная мера, просто на всякий случай», - заявил он.

Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке к проекту приказа говорится, что данная мера позволит исключить возможность избежать минимаьной цены при производстве и обороте водки крепостью 37-39%.