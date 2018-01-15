Вторник
16 января
USD 56.36
EUR 68.82
Общество

Уральский роддом не будет принимать рожениц во время ЧМ-2018 по футболу

15 Января 2018 в 17:50
Уральский роддом не будет принимать рожениц во время ЧМ-2018 по футболу

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге прекратит принимать рожениц, сообщает Ura.ru.

Заместитель директора НИИ по медико-экономическим вопросам и экспертизе Олег Якубович подтвердил, что несколько недель летом учреждение не будет принимать женщин, готовых родить.

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.