Уральский роддом не будет принимать рожениц во время ЧМ-2018 по футболу

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге прекратит принимать рожениц, сообщает Ura.ru.



Заместитель директора НИИ по медико-экономическим вопросам и экспертизе Олег Якубович подтвердил, что несколько недель летом учреждение не будет принимать женщин, готовых родить.

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.