Управленцев в России оставила без работы оптимизация

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Заместитель завкафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ рассказал НСН, как сгладить ситуацию с переизбытком квалифицированных специалистов в России.

Избыток квалифицированных специалистов в сфере бизнеса и администрации наблюдается в России. Об этом RT рассказали в министерстве труда и социальной защиты РФ. Отмечается, что число безработных в этих областях с высшим образованием превышает количество заявленных работодателями вакансий.

В сфере административной работы эта тенденция во многом связана с оптимизацией государственных структур, заявил в эфире НСН доцент, заместитель заведующего кафедрой государственного управления и политических технологий Государственного университета управления (ГУУ) Дмитрий Знаменский. Не добавляют оптимизма ситуации, по его словам, и высокие запросы современных выпускников.

«По поводу администрации, могу предположить, что сейчас идёт довольно масштабный выпуск из вузов по профильным специальностям — это руководящие работники, в том числе, в системе государственной службы. Предложения на рынке труда более чем достаточно, а вот количество рабочих мест по возможности стараются сокращать. Особенно это актуально в сфере государственного управления, потому что у нас постоянно идёт оптимизация структур различных органов исполнительной власти, и в первую очередь идут под нож руководящие должности, потому что схлопываются, объединяются, укрупняются подразделения. Поэтому некий переизбыток есть. И в известной степени это психологический фактор. Амбиции у выпускников сразу занимать высокие должности — начальника отдела, руководителя департамента, естественно, они зачастую не удовлетворяются, и в результате такая ситуация формального переизбытка рабочей силы», — объяснил эксперт.

По его мнению, выровнять ситуацию поможет переквалификация, а также постепенный рост популярности технических специальностей среди молодёжи.

«Мне кажется, у нас ещё со времён конца 1990-х годов есть некое перепроизводство рабочей силы именно в этом направлении — экономика, управление, юриспруденция. Наверное, со временем всё придёт в норму, просто потому что более популярны и востребованы сейчас технические специальности, и много квалифицированных специалистов уходит туда. И будущие выпускники всё больше выбирают технические вузы, насколько я знаю», — заметил Знаменский.

К тому же, в России уже входит в норму получать не одно высшее образование, а несколько, а также постоянно пополнять арсенал своих знаний, умений, навыков, добавил собеседник НСН.

«Я был на конкурсе вакантных должностей, и из 15 претендентов процентов 80% были молодые люди и девушки до 30 лет или 30-ти с небольшим. И, как правило, у всех за плечами не только бакалавриат, но либо магистратура, либо специалитет уже есть, либо люди учатся перманентно. Это нормально получать первое образование, второе, постоянно повышать квалификацию. Очень многих отправляют работодатели, так что я полагаю, здесь дела обстоят хорошо. По крайней мере, если брать Москву, большие города, где есть возможность учиться», — заключил Знаменский.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты рассказали, представители каких профессий быстрее всего могут трудоустроиться через службу занятости. Первыми в рейтинге стали работники системы здравоохранения — врачи и медсёстры, на второй позиции квалифицированные рабочие, а третьем — сотрудники служб охраны.