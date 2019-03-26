Плата за справедливость. Россиян ожидает рост цен на газ

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НСН рассказывает, как в России будет внедряться интеллектуальная система учета газа в домах, и кто на этом заработает.

Минэнерго в официальном письме к правительству рассказало, как будет внедряться и функционировать в домах россиян интеллектуальная система учета газа в домах. На установку систему потребуется 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.

Напомним, интеллектуальная система предполагает автономную передачу данных в газоснабжающие компании, при этом в абонентских службах поставщиков газа будут установлены приборы для обработки информации.Эксперты при этом предрекают повышение цены на голубое топливо в пределах 5-10%, при этом рост тарифов не должен быть существенным, ведь главная цель внедрения умных счетчиков — оптимизация газоснабжения.

в эфирезаявил, что счётчики позволят вести адекватный учёт расхода ресурсов . При этом основной вопрос все же будет касаться оплаты установки приборов малоимущим семьям.

«Счётчик – это более справедливая история. Вопрос в том, как защитить малоимущих, многодетных. Здесь мы пойдём по пути воды. Как было субсидирование установки счётчиков для социально незащищённых групп граждан, пенсионеров, многодетных. В газе, я думаю, пойдут по той же истории. Тем, кто не может заплатить, будут либо льготные цены, либо бесплатная установка за счёт управляющей, бытовой компании или за счёт поставщика энергоресурсов. Остальные, скорее всего, будут принуждаться к установке счётчиков за свой счёт», - убеждён аналитик.

Напомним, что законопроект об установке так называемых интеллектуальных счетчиков обсуждается давно, он даже успел пройти первое слушание в Госдуме, это было зимой 2018 года. А далее был отправлен вице-премьером Дмитрием Козаком на доработке. К марту поправки должны были быть оформлены и представлены на рассмотрение.

Так что Минэнерго следует четко поставленным задачам. Но до сих пор непонятно, в чей карман отправятся средства, заработанные на установке счетчиков.