Учёные: Брак помогает справиться с возрастными кризисами

Вступление в брак делает людей счастливее. К таким выводам пришли ученые Ванкуверской экономической школы, которые опросили 370 тысяч человек. Там подчеркнули, что не только медовый месяц усиливает чувство счастья, брак помогает человеку легче справиться с возрастными кризисами, в том числе и с кризисом среднего возраста. Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН озвучила правильный на ее взгляд, рецепт счастливой семейной жизни.

Канадские ученые выяснили, что положительный эффект от брака зависит от того, считают ли супруги друг друга лучшими друзьями. При этом супружество положительно влияет не только на психологическое здоровье и эмоциональное состояние, но и на физическое.