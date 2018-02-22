Учителя посмеялись над идеей Трампа разрешить оружие в школах

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В эфире НСН преподаватели Евгений Ямбург и Всеволод Луховицкий заявили, что с причинами агрессии в школах нужно разбираться комплексно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил вооружить учителей для защиты от возможных нападений в школах. Поводом для инициативы стал трагический случай в одной из школ Паркленда, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам и учителям, жертвами стали 17 человек. По мнению американского президента, для обеспечения безопасности в учебных заведениях необходимо также нанимать в качестве сотрудников бывших военнослужащих.



В эфире НСН заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург назвал предложение Трампа глупым и предположил, что в Америке идея не будет реализована, не говоря уже о России.

«Отношусь к этому предложению со смехом. Это эмоциональная и довольно глупая реакция на серьезнейшую проблему нарастания агрессии, которая есть во всех странах – и в Америке, и у нас. Школы не превратить в тюрьму. Это предложение, я не думаю, что и в Америке будет реализовано», - считает он.

Ямбург сравнил предложение Трампа с идеей кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского, чтобы в школах преподавали мужчины, хорошо обученные самообороне. Он (Дональд Трамп – прим. НСН) такой же эксцентрик, как и наш Жириновский. Я себе представил, как какой-нибудь самбист преподает домоводство и начальной школе или вышивает крестиком. Или тёток с кобурой или электрошокером вместо указки», - сказал собеседник НСН.

Смешным назвал предложение американского президента и сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. «По-моему это настолько смешно, что незачем об этом говорить. Тогда давайте всем раздадим оружие! Это (обеспечение безопасности в школах – прим. НСН) не может быть сделано каким-то одним действием», - отметил он в беседе с НСН.

«Каждый из учителей сам решает, работать ли ему в школе дальше или нет. Я не видел пока учителей, испугавшихся и ушедших с работы из-за этого (нападений со стороны школьников - прим. НСН)», - добавил Луховцкий.

Как отметил президент США, оружие применялось бы педагогами только для защиты от нападений, сообщает РИА Новости. Сегодня, по словам Трампа, преступники отлично осведомлены о «свободных от оружия зонах» и начинают стрельбу именно там, уверенные в своей безнаказанности. По мнению Трампа многие люди будут против такого предложения, но многим оно также может понравится, отмечает«Свободная Пресса».

Напомним, в январе текущего года серия нападений на учителей и школьников произошла в Бурятии, Перми и Челябинской области.