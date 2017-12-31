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Общество

Учитель выразил надежду, что в 2018 году будет меньше военных конфликтов

31 Декабря 2017 в 19:00
Учитель выразил надежду, что в 2018 году будет меньше военных конфликтов
Режиссер в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Режиссер Алексей Учитель в эфире НСН пожелал россиянам удачи в отношениях с близкими и работе.

«Дорогие слушатели, желаю вам, чтобы новости НСН были по большей части положительными. Желаю вам, чтобы настроение улучшалось, чтобы было меньше катастроф и аварий, меньше военных конфликтов. Желаю, чтоб у вас все было хорошо и со здоровьем, и с отношениями, и с работой», - пожелал Учитель.

Ранее народный артист России, телеведущий Леонид Якубович поздравил слушателей и читателей НСН с Новым годом, а также пожелал им хороших новостей.

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