Учитель - Путину: Развитию школ в России мешают советские люди

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал НСН, как следует продолжать заявленную Путиным работу над улучшением системы образования.



Российская начальная школа признана международными экспертами одной из лучших в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Также глава государства отметил, что для сохранения этого уровня нужно продолжать работу над системой образования.

«Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить», — заявил Путин.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, почему признание российской школы в мире не поднялось выше уровня начальных классов на сегодняшний день.

«Вопреки всякой критике и недоумению тех, кто учился при Советском Союзе, в начальной школе всё-таки прошли новые федеральные образовательные стандарты. Там наряду с предметами учитывается обязательно умение анализировать тексты, притом, разные. Но ничего быстрого в педагогике не бывает. Сейчас мы находимся во внедрении этой системы на уровне 5 класса. И потребуется ещё несколько лет, чтобы мы освоили те методы и приёмы, которыми надо преподавать сегодня, и не копировали то, что было в СССР», — заявил НСН Ямбург.

Заслуженный учитель России считает, что помимо времени России потребуется много упорства для противостояния противникам тех изменений, которые происходят в школе. Люди советской закалки зачастую не чувствуют перемен, которые вынуждают иначе подходить к образованию, отметил педагог.

«Здесь нужно не только время, но и мужество не сворачивать с этого пути. Потому что идёт огромнейшая критика тех изменений, которые происходят. И критикуют люди того поколения, которое училось в прошлом веке. А, как известно, раньше и вода была мокрее, и вообще всё лучше. Сейчас, в предвыборный период, особенно сильно критикуют. Надо держаться выбранной линии и не очень оглядываться на критику людей, которые мало себе представляют, что дети очень изменились. Это новый век, и тут другие задачи стоят. Но это не значит, что мы не будем учить читать и писать», — рассказал НСН Ямбург.

Также эксперт подчеркнул, что тезис о признании российской начальной школы одной из лучших в мире, приведённый президентом, был подтвержден рейтингами мировых агентств. Критерии отбора школ были крайне жёсткими, отметил учитель. При этом выборка образовательных учреждений была широкой — в неё вошли не только столичные школы, но и региональные.