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Общество

Ученые выяснили, что тормозит творческий процесс

17 Января 2018 в 12:20
Ученые выяснили, что тормозит творческий процесс
Фото: aurorastudio.by

Главным препятствием для творчества служит скорость возникновения в сознании банальных идей. К такому вывода пришла международная группа ученых во главе с Роджером Бити из Гарварда.

Исследователи в ходе эксперимента нашли механизм, отвечающий за творческое мышление, сообщает «Русская планета».

Свыше 160 человек в ходе исследования прошли тест по оценке креативных способностей в то время, как им делали МРТ. Среди них были музыканты, художники и ученые.

Эксперимент показал, что у творческих людей существует связь между тремя нейронными сетями: пассивного режима, исполнительного контроля и салиентной. В отличие от обычных людей, у людей творческих первые две сети могут работать одновременно.

Ранее ученые выяснили, что игра в Super Mario спасает от слабоумия, пишет Газета.ру.

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