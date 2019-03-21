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Общество

Участники пресс-конференции НСН назвали позорным закон «о шлепках»

21 Марта 2019 в 19:20
Участники пресс-конференции НСН назвали позорным закон «о шлепках»

Эксперты признали негативное влияние закона на жизнь детей в проблемных и неблагополучных семьях.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

Говоря о проблемных семьях, участники пресс-конференции затронули закон о декриминализации побоев в семье. Эксперты единогласно признали его вредным, играющим отрицательную роль в отношениях неблагополучных семей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что из-за декриминализации насилия детей избивают до состояния полусмерти.

«Большой и отрицательный вклад в печальную статистику внес закон о декриминализации побоев. Нам необходим закон о противодействия домашнему насилию, потому что тот закон о так называемых «шлепках» привел к тому, что детей дубасят до полусмерти. Сейчас синяки уже не в счет. Полиция начнет реагировать не на синяки, когда ребенка бьют, а когда ему что-то сломают. Семье надо помогать, чтобы не было так, чтобы мама вышла на несколько часов, а ребенка изъяли по акту», - заявила она.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал об отсутствии адекватной системы помощи детям с различными психическими нарушениями. По мнению специалистов, нет ни одного эксперта, который бы поддерживал закон о декриминализации побоев в семье, все считают, что она крайне неправильная.

«Детский суицид никогда не бывает у здорового полноценного ребенка. Это следствие длительного процесса, который остается либо незамеченным, либо он игнорируется, когда ребенку и при необходимости семье не была оказана своевременная помощь. Что касается этого позорного закона – я не знаю ни одной страны мира, в котором законом официально разрешается бить, в том числе детей. Что самое удивительное, инициировали и продвигали этот закон женщины. С другой стороны, мы не были удивлены, потому что мы в свое время проводили специальные исследования по поводу распространенности насилия в семье, и 20 лет назад было выявлено, что дети в 40 % семей испытывают ту или иную форму физического насилия. И бьют детей чаще женщины», - отметил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил о необходимости кризисных центров для родителей с несовершеннолетними детьми. По его словам, в случае экстренной ситуации, в том числе неадекватного и опасного поведения родственников, у женщины с ребенком должна быть возможность пожить в кризисном центре, где им предоставят необходимую помощь и поддержку.

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