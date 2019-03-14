Убоится ли вор закона?

Госдума окончательно одобрила законопроект об уголовном наказании для

создателей и участников организованных преступных сообществ.

Документом предусмотрено наказание за создание и руководство ОПС вплоть до пожизненного заключения. Устанавливается уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Длительные сроки заключения – от 12 до 20 лет – предусмотрены за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений; руководство структурными подразделениями преступного сообщества; за координацию действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними; разработку планов и создание условий для совершения преступлений; раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами. Сопутствующий штраф может достигать пяти миллионов рублей. Тот же срок (от 12 до 20 лет) грозит и просто за участие в собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ или организаций.

Сейчас лидеров преступного мира привлечь к ответственности за сам факт их лидерства довольно сложно, - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени», - пояснил спикер нижней палаты. Президент (а законопроект был внесен от его имени) «предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», - сказал Володин.

Разумеется, никто не спорит о необходимости борьбы с лидерами преступного мира в частности, и самим этим миром в целом. Разве что, кроме них самих. Вот только новый закон вряд ли изменит ситуацию, во всяком случае, не повлияет на деятельность «воров в законе» - уверенность в этом высказал адвокат Дмитрий Аграновский. «Скорее всего, ни для общества, ни для организованной преступности ничего не поменяется, но зато мы ужесточили борьбу с преступностью», - иронизировал Аграновский в интервью РИА Новости. По его словам, «целевая аудитория» закона - люди, использующие методы конспирации и скрывающие свою деятельность. «Станут ли теперь «воры в законе» меньше собираться? Нет», - убежден собеседник агентства. К тому же, высшее положение в преступной иерархии еще надо доказать, а как это делать - непонятно. «Может, по татуировкам?» - предположил адвокат. Ага, и по кличкам. Например, Сандро Чегемский, наверняка из таковских, а Паша Цветомузыка – явно нет…

Всеволод Нерознак