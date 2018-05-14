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Общество

У «Союзмолока» появились вопросы к исследованию Роспотребнадзора

14 Мая 2018 в 10:33
У «Союзмолока» появились вопросы к исследованию Роспотребнадзора

Эксперт в эфире НСН рассказал, что молочная продукция в РФ соответсвует мировым стандартам.

Роспотребнадзор совместно с Россельхознадзором и Роскачеством провёл масштабную проверку молочной продукции в России. В частности исследованию подверглись молоко, сливочное масло и творог. При этом общее число нарушений по части жиров немолочного происхождения не превысило 8% (в 8 пробах молока из 90 отобранных и в 6 пробах творога из 73), сообщают «Известия».

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Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в эфире НСН заявил, что доля жиров в молоке вызывает вопросы (слушайте аудио).

«В соответствии с мировыми стандартами это действительно высокое качество молочной продукции. Что касается результатов проверки, в целом они соответствуют тем данным, которые есть у “Союзмолока”. Есть только один нюанс – большая доля использования растительных жиров при производстве питьевого молока вызывает много вопросов, потому что продукт недорогой, доступный и, честно говоря, экономика фальсификаций не совсем понятна. Традиционно фальсифицируется молокоёмкий продукт, где используется большое количество молока. Поэтому категория “молоко” вызывает вопросы», - подчеркнул Белов.

По результатам исследования в Роспотребнадзоре уточнили, что большая часть продукции сливочного масла и молока соответствует всем нормам, в то время как по творогу возник ряд вопросов. В частности были выявлены нарушения по условиям хранения и транспортировки, сообщает Ura.ru.

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