У кого отнять деньги? В Госдуме заспорили о пенсионной реформе

В нижней палате парламента прошли слушания, посвящённые пенсионной реформе.

Расширенные слушания, посвященные реформе пенсионного законодательства, состоялись во вторник в Госдуме с участием руководства палаты, лидеров всех думских фракций, представителей Совета Федерации, правительства, Счётной палаты, общественных организаций, деловых и экспертных кругов. В первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве был принят месяц назад. Он предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Нынешние же пенсионеры смогут рассчитывать на существенное повышение своих пенсий, уверяет правительство. Ко второму чтению готовится множество поправок и предложений, в частности, говорилось об инициативах отменить повышенные пенсии для депутатов и сенаторов, сохранить региональные льготы, обеспечить рост пенсий выше уровня инфляции.



Пока же дискуссия пошла по вполне прогнозируемому сценарию. Представители правительства и парламентского большинства убеждали в том, что реформа давно назрела, и времени на раздумья осталось совсем немного, представители парламентской оппозиции выдвигали противоположные аргументы. Так, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подсчитал, что сейчас в России 46,5 млн пенсионеров (31,7% населения). А людей, которые платят страховые взносы – 52 млн человек.

Если не принять «пенсионный» законопроект, то для сохранения выплат хотя бы на нынешнем уровне потребуется увеличить субсидии из федерального бюджета: к 2024 году в бюджет ПФР придется направить 5 трлн рублей, - указал глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, это можно будет сделать только один раз за счет средств Фонда благосостояния. «Все олигархи должны сдать деньги в казну», - подсказал выход из положения лидер ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что Александр Шохин и его коллеги по Российскому союзу промышленников и предпринимателей должны собраться в Кремле и сказать, сколько у них триллионов рублей, и 99% из них сдать в казну, а себе оставить «по двухкомнатной квартире, и зарплату 50 тысяч». «Верните деньги! А стариков оставьте в покое», - заключил Жириновский. Ответ Сергея Неверова был менее эмоционален: «если сложить деньги людей первой 20-ки Forbes, то их хватит на 5 лет. А потом и отнимать будет не у кого», - резюмировал Неверов.

Из всех выступавших в той или иной степени против законопроекта о пенсионной реформе высказались лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, - отметил в своем выступлении глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он напомнил, что по соцопросам порядка 90% граждан против пенсионной реформы. И вполне резонно заметил: «Люди не понимают, почему, если большая часть против, но их представительная власть протаскивает проект закона».

А, правда, почему?

Всеволод Нерознак