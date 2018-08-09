Ещё один способ отъёма денег у отдыхающих

Компания «Натали Турс» оставила без отдыха и денег 30 тысяч человек, но делает вид, что никто никому ничего не должен.

Уголовного преследования сотрудников компании «Натали Турс» намерена добиваться прокуратура Москвы по результатам проведенной проверки, - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства. Один из крупнейших российских туроператоров 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров и остановке продаж из-за финансовых проблем. Туров и авиабилетов до 1 октября продано на 15 миллионов долларов (около миллиарда рублей по нынешнему курсу). Без отдыха остались около 30 тысяч человек.

Беспрецедентной для туристического рынка назвала ситуацию с «Натали Турс» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Компания деньги получила, услуги не оказала, деньги не возвращает, об остановке деятельности не объявляет, банкротом быть не хочет - ищет инвесторов, собирается возобновлять продажи и обещает всем все вернуть», - такие слова представителя РСТ приводит «Интерфакс».

Причем, вернуть в полном объеме все деньги за несостоявшийся отдых смогут лишь единицы из числа пострадавших клиентов. Дело в том, что подавляющее большинство туров было продано от имени юрлица под названием «Панорама Тур», и лишь несколько туров – от имени «Центра туризма «Согласие». Фингарантии обоих юрлиц – по 50 миллионов рублей. Но возмещение может выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта – это подтверждают и страховщики. Только в случае с «Согласием» 50 миллионов приходятся на нескольких клиентов и их с лихвой хватает на компенсацию ущерба. А в случае с «Панорамой» 50 миллионов придется делить между подателями порядка 12 тысяч претензий. То есть на каждого – по четыре с небольшим тысячи рублей, тогда как платили за туры в среднем тысяч по сто.

Судиться с туроператором тоже бесполезно. По словам г-жи Тюриной, те туристы, которые выиграют суды у «Панорамы Тур», также практически не имеют шансов на возмещение убытков. Счета компании заблокированы и непонятно, есть ли на них деньги, - указала представитель РСТ. Но парадокс ситуации даже не в этом. Несколько десятков тысяч людей лишились отдыха, недешевого, надо сказать, и шансов вернуть уплаченные деньги. Руководство и владельцы турфирмы откровенно валяют дурака: компания и не работает, и об остановке деятельности не объявляет. В курсе происходящего все: и Ростуризм, и отраслевые объединения, и прокуратура, и правоохранительные органы. Но с 4 июля никто ничего не может сделать, чтобы помочь фактически обманутым, если не сказать откровенно – кинутым средь бела дня людям. Не может или не хочет?

Всеволод Нерознак