Травля за купальник. В полном соответствии со званием педагога

Гонения учительницы барнаульской школы продолжались несколько недель — с момента публикации снимка в сети.

Затравили… Пугающе часто стало всплывать это понятие в сообщениях из российских городов и весей. Совсем недавно обсуждалась травля, которой подверглась 12-летняя школьница и ее мать в Псковской области за письмо президенту. Теперь вот стало известно о закономерном финале травли барнаульской учительницы, которую вынудили уволиться из школы за фото в соцсетях. Не подумайте плохого: вся вина этой женщины в том, что она, будучи членом Федерации зимнего плавания, «посмела» опубликовать фото в закрытом купальнике с грамотой в руках.

«Пятно на репутации школы» - такую оценку дала фотографиям подчиненной директор барнаульской школы. И, разумеется, сопроводила эту аттестацию требованием написать заявление об уходе по собственному желанию. Учительница отказалась. Еще и потому, что за нее вступились родители школьников. Но следующий месяц дался ей непросто – на ее уроки зачастили с проверками, - отмечает «Газета.ру». В общем, «дожали», и преподаватель написала-таки заявление.

Тут возникает вопрос, а судьи кто? Ответ на него дает страница на сайте школы, озаглавленная «Руководство. Педагогический состав», где большинство фотографий явно идут вразрез с задачей эстетического воспитания подрастающего поколения.

Отдельных рукоплесканий заслуживает один из заголовков на первой странице школьного сайта: «Внедрение регионального сигмента…» (именно так, через «и» в первом слоге!) какой-то там системы учета.

Впрочем, коллектив явно сплоченный, и мнение директрисы всецело поддерживает. Так что шансов искупить поставленное на репутации школы «пятно» одним лишь увольнением у любительницы зимнего плавания не было. По ее словам, которые приводит «Лента.ру», за нее теперь отдувается сын, 11-классник той же школы: после увольнения матери его стала заваливать двойками математичка. А что, в полном соответствии с высоким званием педагога…

Из истории с купальником следует, по меньшей мере, что учительское сообщество этой барнаульской школы в своем ханжестве не видит дальше своего носа: ограждая своих учеников от фото женщины в закрытом купальнике, они совершенно очевидно не догадываются, что каждый из подростков может «нагуглить» прямо на экране своего смартфона. Поддержи они теперь уже бывшую коллегу как пропагандиста здорового образа жизни, получили бы не скандал, а сплошные плюсы. А так – поздравления с «пятном на репутации», творцами которого сами же и стали. И, самое главное: вам тут, что, Саудовская Аравия? Нет? А что тогда раскудахтались так, как будто она снялась без купальника?

Всеволод Нерознак