Травля девочки деревней за вертикаль власти

Псковская деревня

Затравленной из‐за письма Владимиру Путину девочке и её матери псковские власти предложили уехать из родной деревни.



«Разобраться по-человечески» следует в ситуации с просьбой школьницы из Псковской области, обращенной к президенту России, и последовавшей травлей ребенка и ее матери. Так рассудил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Суть ситуации в том, что 12-летняя Тася, живущая в одной из деревень Псковской области, еще в декабре написала письмо президенту. Девочка просила Владимира Путина помочь с покупкой мини-трактора или мотоблока для ее мамы, чтобы той не приходилось орудовать на грядках лопатой до потери сил. Мама работает санитаркой в районной больнице на двух с тавках с зарплатой около 14 тысяч в месяц,- уточняет ТАСС. О том, что последовало дальше, рассказало издание «Медуза»: после публикации истории в СМИ семье стали присылать одежду и деньги, а односельчане якобы стали травить мать и дочь, сочтя их выскочками. В ситуации действительно нужно разобраться, «но на месте, - сказал Дмитрий Песков. - Мы здесь, в Москве, оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь. Тем более, это никак не прерогатива Кремля и администрации президента», - указал пресс-секретарь главы государства. И призвал «уйти от примитивистских подходов в освещении».

А вот без этого, увы, не получится. Ибо выводы из происходящего в Псковской области с отдельно взятыми мамой и дочкой напрашиваются в своей простоте столь же «примитивные», как и реакция на эти события «слуг государевых».

Во-первых (и в главных), эффективность вертикали управления как минимум в конкретном регионе такова, что даже 12-летняя девочка из деревни понимает: не узнает о твоих бедах президент – не изменится ничего, во всяком случае, в лучшую сторону.

Во-вторых, «разобраться на месте» в переводе на современный русский означает просто похоронить проблему под рапортами и отписками. Вот и подтверждение: Следственный комитет назвал информацию об угрозах в адрес девочки – автора письма президенту и ее матери фейком. Информация об угрозах и травле со стороны односельчан недостоверна, - сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. Но якобы авторы якобы фейка на этом не успокоились, и «Медуза» снова связалась с девочкой, которая подтвердила, что рассказывала следователям о поступавших угрозах, и назвала эти сведения правдой.

На этом фоне робким лучом света стало признание первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой о том, что семья девочки находится в сложной жизненной ситуации. Как стало известно «Интерфаксу», чиновница встретилась со школьницей и ее мамой, обсудили возможности переезда, трудоустройства мамы, повышения ее уровня квалификации и продолжения обучения дочери. Всё это, по словам первого вице-губернатора, в силах региональных властей. «Семья нуждается в сопровождении - это очевидно», - сказала Вера Емельянова.

А односельчане… Да Бог им судья…

Всеволод Нерознак