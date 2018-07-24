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Общество

Только мощные и проходимые. Эксперт о гражданских авто для Минобороны

24 Июля 2018 в 18:15
Только мощные и проходимые. Эксперт о гражданских авто для Минобороны
Фото: arms-expo.ru
В эфире НСН член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец пояснил, какие гражданские машины ведомство будет изымать в случае введения военного положения.

О планах Минобороны изменить перечень автомобильной техники, которая подлежит учету в мирное время в военных комиссариатах, сообщили «Известия». В публикации от 24 июля издание уточнило, что новый приказ ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Позднее в Минобороны опровергли сообщения о планах изымать автомобили у россиян и уточнили, что проект приказа уточняет только порядок учёта в перечень транспортных средств, который ведётся в военных комиссариатах.

В эфире НСН член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец пояснил, что мобилизация личного автотранспорта может начаться только при объявлении в стране военного положения в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

Автомобилисты РФ не доверят Минобороны свои машины

«Никто никогда частную собственность не забирает. Но на случай войны машинами частными мы будем пользоваться. Они все должны стоять на учете, и в случае тревоги мы их вызовем и будем использовать. И в советское время это делали. Потом при Борисе Ельцине даже указ был подписан о военно-транспортной обязанности, и его никто не отменял. Никто не говорил, что мы будем забирать навсегда машины – только в случае мобилизации», - заявил Баранец.

Член Общественного совета при Минобороны также рассказал, каким автомобилям будет отдаваться предпочтение в случае военного положения. «Гнилые “Запорожцы” и “Жигули” с пробегом 500 тысяч километров мы брать не будем. Автомобили, у которых под капотом много лошадей, с большой проходимостью будут стоять в военкомате на учете. И в случае мобилизации мы сможем ими пользоваться. Но на Bugatti ездить не будем. И бабушка из военкомата на Land Rover или Toyota не будет развозить повестки», - сказал собеседник НСН.

В Минобороны также уточнили, что вооружённые силы обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта для решения поставленных задач, отмечает RT.

Ранее в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что мобилизация гражданских авто в военные времена является обычной практикой, но сама идея требует тщательной проработки и общественной дискуссии.

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