Только мощные и проходимые. Эксперт о гражданских авто для Минобороны

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В эфире НСН член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец пояснил, какие гражданские машины ведомство будет изымать в случае введения военного положения.

О планах Минобороны изменить перечень автомобильной техники, которая подлежит учету в мирное время в военных комиссариатах, сообщили «Известия». В публикации от 24 июля издание уточнило, что новый приказ ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Позднее в Минобороны опровергли сообщения о планах изымать автомобили у россиян и уточнили, что проект приказа уточняет только порядок учёта в перечень транспортных средств, который ведётся в военных комиссариатах.



В эфире НСН член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец пояснил, что мобилизация личного автотранспорта может начаться только при объявлении в стране военного положения в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

«Никто никогда частную собственность не забирает. Но на случай войны машинами частными мы будем пользоваться. Они все должны стоять на учете, и в случае тревоги мы их вызовем и будем использовать. И в советское время это делали. Потом при Борисе Ельцине даже указ был подписан о военно-транспортной обязанности, и его никто не отменял. Никто не говорил, что мы будем забирать навсегда машины – только в случае мобилизации», - заявил Баранец.

Член Общественного совета при Минобороны также рассказал, каким автомобилям будет отдаваться предпочтение в случае военного положения. «Гнилые “Запорожцы” и “Жигули” с пробегом 500 тысяч километров мы брать не будем. Автомобили, у которых под капотом много лошадей, с большой проходимостью будут стоять в военкомате на учете. И в случае мобилизации мы сможем ими пользоваться. Но на Bugatti ездить не будем. И бабушка из военкомата на Land Rover или Toyota не будет развозить повестки», - сказал собеседник НСН.

В Минобороны также уточнили, что вооружённые силы обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта для решения поставленных задач, отмечает RT.

Ранее в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что мобилизация гражданских авто в военные времена является обычной практикой, но сама идея требует тщательной проработки и общественной дискуссии.