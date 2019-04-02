«Токсичная» дружба и резонансное ДТП как поводы для отставок

Президент Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии. А начальник столичного ГИБДД, по некоторым данным, сам написал рапорт.

Терещенко был назначен на этот пост в 2014 году. Как стало известно РБК из источников, близких к руководству Карачаево-Черкесии, Терещенко был приближенным к семье Арашуковых – временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова. Арашукову-младшему инкриминируют два эпизода организации убийства, а также участие в организованном преступном сообществе, в создании которого, в свою очередь, обвиняют его отца. По версии следственных органов, ОПС Арашукова-старшего за несколько лет похитило у компании «Газпром» топлива в южных регионах страны на сумму более 30 млрд рублей. После ареста отца и сына Арашуковых прошла волна обысков и прочих следственных действий в отношении руководства силовых и правоохранительных структур как самой республики, так и Дагестана и Ставрополья. По заявлениям СК РФ, проверялись возможные коррупционные связи с фигурантами дела Арашуковых.

Еще одна отставка, о которой много говорили этим днем, то ли состоялась, то ли нет. Речь – о начальнике столичного управления ГИБДД. Как сообщил ТАСС, Виктор Коваленко подал рапорт об увольнении по собственному желанию. По сведениям агентства, отставка никак не связана с недавним ДТП на Можайском шоссе Москвы, после которой в столичном ГАИ «полетели головы». Проблемы в главке возникли еще раньше, - утверждают собеседники агентства в правоохранительных органах. Пока что Коваленко официально в отпуске. Указа о его отставке за подписью президента (а именно в его компетенции назначение и увольнение руководителей такого уровня) никто не видел. Зато сразу вспомнился разнос, который был устроен столичному главку ГАИ после аварии на Можайке. Там в столкновении внедорожника Mercedes-Benz и «Нивы» погибли женщина и ребенок. Виновник ДТП, которого отпустили с места аварии, уехал в Чечню и сдался только по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Тем временем, руководитель ГИБДД Москвы получил предупреждение о неполном служебном соответствии, которое глава МВД России Владимир Колокольцев сопроводил словами: «Еще раз такое повторится, начальник ГИББД Москвы лишится своей должности». Ряд подчиненных Коваленко получили дисциплинарные взыскания, а некоторые были уволены.

Сам начальник Главного управления ГИБДД Москвы ушел от ответа на вопрос о своей отставке. «Сплетни не комментирую», - заявил он «Москве-24». Некоторые СМИ интерпретировали эти слова как опровержение отставки. Тем не менее, осведомленные источники настаивают, что после отпуска Виктор Коваленко все же оставит свою должность.

Всеволод Нерознак