Титов: Ответственность за исполнение санкций Запада ударит по добросовестному бизнесу

Бизнес-омбудсмен заявил, что внесенные в Госдуму поправки будут использоваться правоохранителями и конкурентами для давления на предпринимателей.

В Госдуму внесен законопроект, который заставит нести уголовную ответственность за исполнение на территории РФ санкций иностранных государств. В тексте документа говорится о том, что это будет дополнение Уголовного кодекса РФ новой статьей 284(2). Данная статья позволит ввести уголовную ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до четырех лет, либо выплату штрафа.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил НСН, что с его точки зрения инициатива является опасной для добросовестных предпринимателей.

«Уверен, эта опаснейшая инициатива наших законодателей создает огромные риски для всех предпринимателей, так или иначе задействованных во ВЭД. Не согласен с формулировкой статьи в принципе, но главное в другом. Я практически уверен, что недобросовестные правоохранители и конкуренты получат ещё один козырь в давлении на честных предпринимателей. Причём угрозы здесь могут быть адресованы самому широкому кругу предпринимателей - от малого бизнеса до гигантов связи, крупнейших отечественных корпораций, банков и нефтяных компаний», - сообщили в пресс-службе Бориса Титова.

Напоминаем, что инициативу внесли Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, спикеры Думы и Совета Федерации и представители других думских фракций. Вячеслав Володин обещает рассмотреть законопроект в течение мая. По его мнению, "вопрос является приоритетным".