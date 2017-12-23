Тереза Мэй хочет видеть в роли Джеймса Бонда женщину

Тереза Мэй предложила неожиданный кинематографический ход. Как сообщает газета The Guardian, премьер-министр Великобритании высказала мысль о том, что роль Джеймса Бонда однажды должна исполнить женщина. Она подчеркнула, что смотрит новый сезон британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», в котором главную роль впервые в истории саги сыграла представительница прекрасного пола.

По информации издания, Тереза Мэй похвалила создателей сериала за этот ход и добавила, что когда-нибудь женщина должна сыграть и агента 007.