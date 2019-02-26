Тень Арашуковых добралась до правоохранителей

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых.

Пристальный интерес следствия по делу сенатора Арашукова и его отца испытали на себе представители бывшего руководства Карачаево-Черкесии и нынешнего – республиканских правоохранительных органов. В частности, с обысками пришли к бывшему премьер-министру Карачаево-Черкесии Руслану Казанокову, который в свое время также возглавлял республиканское управление налоговой службы. Следственные действия в рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова прошли на рабочем месте экс-премьера и у него дома, сообщает РБК. По словам собеседников агентства, знакомых с ходом расследования, Казаноков очень близко общался с Арашуковыми.



Обыски минувшим днем шли также в домах и в рабочих кабинетах руководства Следственного управления по КЧР и сотрудников регионального управления МВД. Как заявила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, проверяются возможные коррупционные связи с фигурантами уголовного дела Арашуковых. Причем, речь в данном случае не только о работниках указанных органов Карачаево-Черкесии, но также Дагестана и Ставропольского края, - отметила Петренко. И внимание следователей, работающих в сотрудничестве с ФСБ, привлечено к руководителям высшего звена. В списке тех, к кому пришли с обысками, - первый замруководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, замруководителя управления, замминистра - начальник полиции МВД по Карачаево-Черкесии, заместители глав Следственных управлений по Ставропольскому краю и по Республике Дагестан. Всего проведено свыше 70 обысков в 22 населенных пунктах Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Между тем, Совет директоров «Газпрома» согласовал отставки заместителей председателя правления компании Валерия Голубева и Александра Медведева. Кроме того, совет директоров одобрил прекращение их полномочий и в качестве членов правления. В отношении Всеволода Черепанова, который ранее был освобожден от должности начальника департамента добычи, также вынесено решение о прекращении его членства в правлении. Официально сообщалось, что Медведев и Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Медведеву - 63 года, Голубеву - 66 лет, - уточняет ТАСС. Об отставках в руководстве «Газпрома» стало известно накануне. Некоторые наблюдатели предположили их взаимосвязь с так называемым «делом Арашуковых», аргументируя это тем, что в руководстве компании не могли не знать о таких масштабных хищениях, которые инкриминируются фигурантам дела. Речь, напомним, о миллиардах кубометров газа на сумму более 30 млрд рублей.

Всеволод Нерознак

