Телекритик оценил шансы Друзя продолжить телекарьеру в США

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Телекритик Александр Мельман в беседе с НСН предположил, что магистр сможет выпускать где-нибудь на Брайтон-Бич аналог «Что? Где? Когда?».

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь решил покинуть Россию. Об этом сегодня сообщили многочисленные СМИ, отметив, что отъезд обладателя «Хрустальной совы» в США связан с громким скандалом, разразившимся после того, как главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока в подкупе.

Между тем, в одной из социальных сетей дочь магистра Инна Друзь отметила, что у её именитого отца в США запланирована презентация детской книги «Эня, Томас и другие». Организаторы мероприятия подтвердили, что приезд Александра Друзя в Соединённые Штаты является запланированным. Цена за входной билет на презентацию и встречу с автором книги будет начинаться от пяти долларов, а экземпляр книги будет стоить около 20 долларов. Кроме того, стало известно, что магистр «Что? Где? Когда?» планирует провести в Калифорнии мастер-класс о четырех «краеугольных ценностях и установках», которые определяют систему воспитания детей в семье.

В свою очередь, телекритик Александр Мельман в беседе с НСН оценил шансы Александра Друзя продолжить телекарьеру в США.

«Настолько скандал оказался громким, настолько подорвана репутация Александра Друзя, что он посчитал лучшим выходом – собрать чемоданы и уехать как можно дальше. Его, наверное, можно понять. Тем более, если у него есть где остановиться и чем заниматься. Я не могу предположить, как будет развиваться его телекарьера, потому что не знаю, есть ли у него вид на жительство. Насколько это будет для него проблемным с административной и бюрократической точки зрения», - отметил собеседник

Александр Мельман отметил, что на Брайтон-Бич и в Бруклине есть достаточно русскоязычных СМИ, а также напомнил, что «Что? Где? Когда?» - это всемирно известная игра.

«Вероятно, там тоже можно будет делать что-то подобное на каком-то местном русскоязычном канале. Это решать исключительно Александру Друзю. А мне просто очень жалко, что человек попал вот в такую ситуацию, но он, к сожалению, виноват в этом сам. На мой взгляд, Илья Бер в этой ситуации выглядит несколько лучше. Потому что он, с одной стороны, менее известен. Для кого-то он выглядит таким правдорубом и честным человеком – он вывел на чистую воду господина Друзя. Магистр, в свою очередь, заявляет, что это была провокация, и сам Бер был не прочь поделить деньги. Но в этом пусть они сами между собой разбираются», - резюмировал телекритик.

Напомним, Александр Друзь оказался в центре скандала после того, как главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в нечестной игре. По его словам, за несколько дней до записи выпуска шоу с участием Александра Друзя и еще одного знатока «Что? Где? Когда?» Виктора Сиднева магистр предложил Беру «помочь» победить в викторине взамен на долю в выигрыше. Все разговоры редактор записывал на диктофон. Сам Друзь позже заявил, что аудиозаписи разговоров с Бером — подлинные. Однако, по словам знатока, именно Бер предложил ему сделку с правильными ответами, а Друзь «старательно ему подыграл». В итоге оба были отстранены от участия в телепроектах на неопределенный срок.

Между тем, ранее адвокат Анна Давыдова оценила нашумевшую историю с правовой точки зрения. Юрист подчеркнула, что окончательную точку в этом деле обязан поставить орган предварительного расследования. Она также отметила, что статьи УК «Дача взятки» и «Получение взятки» в данном случае применяться не могут.