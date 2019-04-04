Телеэкран берут под полный контроль

Контролировать контент всех кабельных телеканалов хочет Минкомсвязи.

Ведомство предложило поправки в закон «О связи», которые позволят Роскомнадзору отслеживать содержание программ всех без исключения каналов. Для этого всего-то и нужно установить специальное оборудование на сетях всех кабельных операторов. Минсвязи предлагает обязать их ставить у себя средства контроля. Правда, в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что кабельные сети не понесут никаких дополнительных расходов на установку такого оборудования. И федеральный бюджет тоже. За чей счет в таком случае банкет, тоже не очевидно.

Сейчас в России больше 7 тысячи СМИ зарегистрированы в качестве телеканалов и телепрограмм. Универсальная или вещательная лицензии есть у двух с небольшим тысяч. Как отмечает «Лента.ру», около 60 процентов кабельных каналов ускользают от внимания Роскомнадзора. Надзорный орган видит в этом «риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости».

Пока Роскомнадзор обходится так называемым систематическим наблюдением. По договоренностям с отдельными кабельными операторами ведомство ставит на их сетях записывающее оборудование. И таким образом исследует транслируемый контент на предмет возможных нарушений. Этим способом за прошлый год Роскомнадзор провел 10 с лишним тысяч наблюдений, выявив более 8,5 тысяч нарушений законодательства. Допустившие их СМИ были оштрафованы на 17,3 млн рублей, - передает РБК.

В приоритете контроля со стороны Роскомнадзора за содержанием телепрограмм – недопустимость появления в эфире экстремистских материалов, призывов к террористической деятельности, пропаганды насилия и жестокости, использования нецензурной брани. Последний пункт, между прочим, стал поводом для половины от всех вынесенных в отношении СМИ предупреждений.

Пока верстался этот материал, сомнения в необходимости подобного контроля развеялись. Кроме, пожалуй, одного: в необходимости сплошного контроля. Какие, скажите на милость, экстремистские материалы может транслировать, допустим, телеканал для садоводов и огородников? А пропаганда насилия – к огуречной рассаде что ли? Даже брань, и та маловероятна. Разве что ведущий программы про вскапывание грядок случайно всадит себе в ногу вилы в прямом эфире. Но у подобных каналов весь контент записной, так что и здесь шансов ноль. Тогда как некоторым программам федеральных общедоступных каналов пробы ставить негде. Без всяких дополнительных средств контроля.

Всеволод Нерознак