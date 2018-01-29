Таможня стала отслеживать зарубежные покупки россиян

Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары. По информации газеты «Ведомостей», это стало возможно благодаря системе tax free, а также благодаря информации от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.



Согласно отечественному законодательству, без пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тысяч евро, а при превышении суммы необходимо заплатить 30-ти процентную пошлину. За нарушение предусмотрен как денежный штраф, так и тюремное заключение.

По словам источника газеты, с декабря прошлого года было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.