Понедельник
29 января
USD 55.83
EUR 69.61
Общество

Таможня стала отслеживать зарубежные покупки россиян

29 Января 2018 в 11:28
Таможня стала отслеживать зарубежные покупки россиян

Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары. По информации газеты «Ведомостей», это стало возможно  благодаря системе tax free, а также благодаря информации от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.

Согласно отечественному законодательству, без пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тысяч евро, а при превышении суммы необходимо заплатить 30-ти процентную пошлину. За нарушение предусмотрен как денежный штраф, так и тюремное заключение.

По словам источника газеты, с декабря прошлого года было пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.