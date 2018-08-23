Съёмный фиговый листок или новосибирская аномалия РПЦ

Перед визитом священнослужителей в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна закрыли античные статуи тканью.

Прикрыть срам античных статуй решили в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна. Стоящие в холле первого этажа статуи обнаженных мужчин и женщин прикрыли тканью, закрепив ее канцелярскими зажимами, сообщает «Интерфакс». Это было сделано для того, чтобы не смутить представителей местной епархии, которые пришли на состоявшееся в здании университета мероприятие в рамках форума «Новосибирск - город безграничных возможностей». В пресс-службе университета подтвердили, что действительно закрывали несколько статуй одеялами, когда шел форум с участием представителей церкви.

У представителей духовенства эта история вызвала разноречивую реакцию. Так, протоиерей Всеволод Чаплин с одобрением отозвался о предусмотрительности организаторов мероприятия в Новосибирске. По его словам, которые приводит «Газета.ру» , эпоха Возрождения привела Европу к моральному и политическому самоубийству. Сейчас, уверен Чаплин, культ обнаженного тела должен считаться постыдным. «Возвращение к этому варварству, даже в какой-то культурной форме – это возвращение к тому самоубийству, которое погубило языческий мир», - сказал отец Всеволод.



Диаметрально противоположное мнение высказал в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев. Новосибирск он назвал церковной аномалией, напомнив про оперу «Тангейзер», со скандалом закрытую там не без участия местного духовенства.



«Прямо скажем, что Новосибирск – это такая аномальная зона на карте нашей Церкви. Там у митрополита масса своих странностей, что обернулось, в частности, скандалом вокруг оперы «Тангейзер», которая была закрыта по его требованию. Очевидно, с той поры принято, обжегшись на молоке, дуть на воду. И зашуганная местная интеллигенция к своему позору решила их (статуи - НСН) накрыть. Мне, правда, не известно, это их инициатива или заказ от протокола митрополии, от тех, кто готовил этот визит со стороны епархии. Но, понимаете, если священника античные статуи наводят на сексуальные мысли, то, значит, это плохой священник!», - подчеркнул Кураев.



Новосибирским ревнителям нравственности уж точно не следует ехать во Флоренцию: статуя Давида великого Микеланджело не укрыта ничем! Более того, из множества копий этого шедевра лишь одна пригодна для их созерцания – в Лондоне, и то не всегда. На случай визита королевы лондонская копия Давида снабжена съемным фиговым листочком.



Всеволод Нерознак