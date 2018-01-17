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Общество

Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии

17 Января 2018 в 10:41
Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии
Фото: dp.ru

Священника РПЦ Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Такое решение вынес Приозерский городской суд Ленобласти в среду, 17 января. Священник намерен обжаловать приговор, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Помимо тюремного заключения Грозовского обязали выплатить по 400 тыс. рублей за каждый случай правонарушения. Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима, пишет Газета. ру.

Грозовский был объявлен в международный розыск в октябре 2013 года, а спустя год задержан в Израиле.

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