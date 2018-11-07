Сванидзе рассказал, почему 7 ноября — не праздник

Публицист и историк Николай Сванидзе рассказал НСН, почему в России перестали отмечать годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября в России отмечается памятная дата. В СССР в этот день праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, а в 1996 году этот праздник был переименован в День согласия и примирения, а затем упразднен. С 2005 года 7 ноября перестал быть выходным днем, но остался в перечне памятных дат. В то же время выходным днем стал День народного единства, который с тех пор отмечают 4 ноября.

Как 7 ноября стал одним из главных праздников в СССР и почему его перестали отмечать в 90-х годах прошлого века НСН рассказал публицист и историк Николай Сванидзе.

«Название Великой Октябрьской социалистической революции придумали сами большевики для себя любимых, причем придумали не сразу после своей победы. Сначала это событие называлось Октябрьский переворот, аж до середины 20-х годов, а потом они решили приподнять значение до Великой французской революции, мол, чем наша менее великая. И вместо переворота стала называться Великой Октябрьской социалистической революцией. Поскольку передвинули календарь, все запуталось, потому что Великая Октябрьская социалистическая революция, согласно новому календарю, произошла в ноябре. Люди многие не могли понять, почему ноябрьская революция называется Великой Октябрьской. Так или иначе, неважно, теперь никто не помнит, что это такое, и главное, что не отмечают как праздник», — рассказал Сванидзе.

По словам историка, неоднозначное значение того, что произошло в октябре 1917 года, не позволяет этому празднику попасть в число отмечаемых.