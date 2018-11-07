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Общество

Сванидзе рассказал, почему 7 ноября — не праздник

7 Ноября 2018 в 15:01
Сванидзе рассказал, почему 7 ноября — не праздник
Публицист и историк Николай Сванидзе рассказал НСН, почему в России перестали отмечать годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября в России отмечается памятная дата. В СССР в этот день праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, а в 1996 году этот праздник был переименован в День согласия и примирения, а затем упразднен. С 2005 года 7 ноября перестал быть выходным днем, но остался в перечне памятных дат. В то же время выходным днем стал День народного единства, который с тех пор отмечают 4 ноября.

Как 7 ноября стал одним из главных праздников в СССР и почему его перестали отмечать в 90-х годах прошлого века НСН рассказал публицист и историк Николай Сванидзе.

«Название Великой Октябрьской социалистической революции придумали сами большевики для себя любимых, причем придумали не сразу после своей победы. Сначала это событие называлось Октябрьский переворот, аж до середины 20-х годов, а потом они решили приподнять значение до Великой французской революции, мол, чем наша менее великая. И вместо переворота стала называться Великой Октябрьской социалистической революцией. Поскольку передвинули календарь, все запуталось, потому что Великая Октябрьская социалистическая революция, согласно новому календарю, произошла в ноябре. Люди многие не могли понять, почему ноябрьская революция называется Великой Октябрьской. Так или иначе, неважно, теперь никто не помнит, что это такое, и главное, что не отмечают как праздник», — рассказал Сванидзе.

По словам историка, неоднозначное значение того, что произошло в октябре 1917 года, не позволяет этому празднику попасть в число отмечаемых. 

Грудинин рассказал, чем важна для истории и современности дата 7 ноября

«Произошел переворот, который привел к очень многим, в конечном счете, драматическим и трагическим событиям в нашей стране. Мы до сих пор ползком выбираемся из-под обломков страны, которая возникла в результате этого переворота. Куча народа погибла, огромное количество людей, много миллионов. Отмечать это как праздник, на взгляд последователей коммунистической партии, — да, но они уже не составляют большинство в стране, поэтому, конечно, это не праздник. От этой даты постарались уйти. Придумали другую дату, которая, в общем, высосана из пальца, 4 ноября. В этом году и эту дату не отмечали. Поэтому сейчас дата 7 ноября имеет скорее историческое значение. Очень значимая, очень серьезная, очень спорная по своим последствиям, но не праздник ни в коем случае», — заключил собеседник НСН.

Ранее о значении 7 ноября НСН рассказал экс-кандидат от КПРФ на выборах президента Павел Грудинин. По его словам, этот день стал основой зарождения великого государства СССР, но последующие власти сделали все, чтобы этот день забыли.

Стоит отметить, что в некоторых бывших республиках СССР 7 ноября до сих пор остается праздником. В Кыргызстане этот день остается выходным, а в Белоруссии этот праздник до сих пор отмечается, но уже под новым названием – День Октябрьской революции. Президент страны Александр Лукашенко, поздравляя соотечественников с праздником, назвал событие «эпохальной датой».

Добавим, что 7 ноября в России отмечается День воинской славы. В честь годовщины парада 1941 года в столице прошел марш, в котором приняли участие около пяти тысяч человек.
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