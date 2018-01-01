Сванидзе пожелал россиянам в 2018 году побольше удовольствий

Публицист в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН пожелал всем в новом году не болеть и веселиться.



«Дорогие радиослушатели, с Новым годом. Желаю вам счастья, успехов, поменьше проблем. Желаю побольше удовольствий, не исключая грубых и вульгарных, тех, которые приносят нам больше всего радости. Не болейте, пожалуйста, веселитесь, пожалуйста. Чтобы все вам было в охотку, чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось», - пожелал Сванидзе.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил надежду, что 2018 год запомнится россиянам позитивными событиями.