Понедельник
01 января
USD 57.6
EUR 68.87
Общество

Сванидзе пожелал россиянам в 2018 году побольше удовольствий

1 Января 2018 в 23:00
Сванидзе пожелал россиянам в 2018 году побольше удовольствий
Публицист в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН пожелал всем в новом году не болеть и веселиться.

«Дорогие радиослушатели, с Новым годом. Желаю вам счастья, успехов, поменьше проблем. Желаю побольше удовольствий, не исключая грубых и вульгарных, тех, которые приносят нам больше всего радости. Не болейте, пожалуйста, веселитесь, пожалуйста. Чтобы все вам было в охотку, чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось», - пожелал Сванидзе.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил надежду, что 2018 год запомнится россиянам позитивными событиями.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.