Сванидзе: Днём памяти Николая II Володин щёлкает по носу КПРФ

Журналист и публицист в эфире НСН объяснил, зачем спикеру Госдумы понадобилось такое предложение.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по контролю и регламенту проработать возможность назначить 17 июля Днём памяти Николая II.



Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН одобрил эту идею и назвал несколько причин, которые подтолкнули Володина к такой идее.

«Думаю, что причин может быть несколько. Одна из них – поклон, реверанс в сторону Русской православной церкви, которая, как известно, канонизировала последнего русского императора. Вторая причина – Вячеслав Володин представляет «Единую Россию» и хочет немножко щёлкнуть по носу КПРФ, потому что коммунисты же царя убили вместе с семьёй. Без Ленина же там точно не обошлось, который до сих пор на знамёнах у коммунистов. Либо он отдал распоряжение, либо кивнул головой, но, так или иначе, без его добра бы точно это страшное убийство не произошло. Плюс ещё повлияла достаточно красивая историческая дата, потому что при любом отношении к Николаю он был зверски убит вместе с семьёй, женой, девочками, больным ребёнком и слугами. Это действительно очень тяжёлая, трагическая дата, отмечать её имело бы смысл», - рассказал Сванидзе.

Напомним, последний российский император Николай II был расстрелян вместе со своей семьёй и слугами в разгар Гражданской войны ровно сто лет назад. Останки погибших были найдены в 1991 году в урочище Поросенков Лог. Сообщалось, что в захоронении обнаружили останки царской четы и трех их дочерей. А уже в 2007 году были найдены останки, предположительно цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Ранее сообщалось, что проведённая Следственным комитетом экспертиза подтвердила подлинность останков.