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Общество

Судебные приставы начали дежурить в столичных аэропортах

29 Декабря 2017 в 08:07

Судебные приставы начали дежурить в столичных аэропортах. Они будут информировать вылетающих за рубеж россиян. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.

В службе судебных приставов напомнили, даже если гражданин прямо в аэропорту, с помощью интернета или терминала оплатит свой долг, вылететь он сможет только после того, как информация об оплате отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. А это, как правило, происходит на следующий день. Поэтому успеть на рейс даже после оплаты долга, скорее всего, не получится.

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