Судебные приставы начали дежурить в столичных аэропортах. Они будут информировать вылетающих за рубеж россиян. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.



В службе судебных приставов напомнили, даже если гражданин прямо в аэропорту, с помощью интернета или терминала оплатит свой долг, вылететь он сможет только после того, как информация об оплате отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. А это, как правило, происходит на следующий день. Поэтому успеть на рейс даже после оплаты долга, скорее всего, не получится.