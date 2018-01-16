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Общество

Суд во вторник изберет меру пресечения для зачинщиков поножовщины в Перми

16 Января 2018 в 10:06
Суд во вторник изберет меру пресечения для зачинщиков поножовщины в Перми

Сегодня будет избрана мера пресечения для зачинщиков поножовщины в пермской школе. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Пока следователи придерживаются двух версий. Это драка между двумя 16-летними подростками, один из которых психически нездоров. Вторая – спланированное нападение с ножами на четвероклассников. Сегодня стало известно, что защищавшая школьников учительница пришла в себя, но в больнице по-прежнему находятся еще 12 человек из 15 пострадавших. Сегодня же в Пермь вылетела министр образования Ольга Васильева. 

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