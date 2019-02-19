Стрелков: Бегать за Квачковым не буду, но сотрудничать с ним готов

Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН согласился с словами экс-полковника ГРУ о конфликте на юго-востоке Украины.

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в интервью «Ленте.ру» прокомментировал события на юго-востоке Украины. По его словам, после смены власти в Киеве в 2014 году «украинская власть валялась на улице, и ее надо было подобрать». Квачков заявил, что вместо полного восстановления российского контроля над восточными областями Украины «Верховный главнокомандующий ограничился одним Крымом» и упустил шанс взять под контроль «наши исконные территории».

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН заявил, что готов рассмотреть вариант сотрудничества с освобожденным Квачковым.

«Он говорит то же самое, что я говорил всегда. Его можно цитировать, а меня цитировать нельзя. Все в порядке. Он сейчас звезда, как говорится, после выхода. На него нет запрета. Если у него будет такое желание, я с ним, конечно, встречусь, будем ли мы каким-то образом в чем-то объединять усилия, это зависит во многом от него, от его позиции, от того, что он будет говорить и делать, я пока не готов делать каких-либо заявлений. Ни я, ни он, бегать друг за другом, естественно, не будем. А контакты, если с его стороны и с моей будет желание, мы наладим», - добавил он.

19 февраля Квачков выходит из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.