Стрелков: Бегать за Квачковым не буду, но сотрудничать с ним готов

Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН согласился с словами экс-полковника ГРУ о конфликте на юго-востоке Украины.
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в интервью «Ленте.ру» прокомментировал события на юго-востоке Украины. По его словам, после смены власти в Киеве в 2014 году «украинская власть валялась на улице, и ее надо было подобрать». Квачков заявил, что вместо полного восстановления российского контроля над восточными областями Украины «Верховный главнокомандующий ограничился одним Крымом» и упустил шанс взять под контроль «наши исконные территории».
Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН заявил, что готов рассмотреть вариант сотрудничества с освобожденным Квачковым.
19 февраля Квачков выходит из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.