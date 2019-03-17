Страсти по Джексону. Козырев не ответил Земфире

Тележурналист Михаил Козырев не стал комментировать НСН жесткий пост Земфиры в свой адрес.

Певица Земфира назвала российского критика и продюсера Михаила Козырева лжецом. Такое заявление она сделала на своей личной странице в Facebook. Поводом для публикации стал просмотр Земфирой фильма «Покидая Неверленд».

Скандальная кинолента, о двух мальчиках, которых, мог, предположительно, совратить Майкл Джексон произвела сильное впечатление на рок-исполнительницу. Земфира сообщила, что подавлена и расстроена просмотром этого фильма и сообщила, что своим постом хочет «пнуть по голове неуемных и чрезмерно болтливых “деятелей” от музыки, людей, которые не имеют к ней никакого отношения, но всегда стараются влезть и вякнуть».

Земфира заявила, что один из таких людей, о которых она говорит, является Михаил Козырев.

«Я не сказала, что не верю этому фильму . Я говорю «нет» козыревым, паразитирующим на этой ситуации, прихвостням, ходящим по радиостанциям, и абсолютно аморальным людям», - пояснила Земфира.

Тележурналист Михаил Козырев в беседе с НСН отметил, что у него нет комментариев по поводу поста певицы в Facebook о нем, их конфликте и отношении Козырева к Майклу Джексону в связи с выходом фильма о суперзвезде «Покидая Неверленд».

«На этот счет комментариев не имею», - заявил Михаил Козырев.

Ранее телеведущий на личной странице в Facebook, анонсируя «последние два концерта Земфиры в туре "Маленький человек"», которые состоялись в Москве в 2016 году, назвал их «важным историческим уикендом» и написал о своем отношении к творчеству певицы.

«Все мои последние годы - с 1999го - это годы под саундтрек Земфиры. Что бы ни происходило между нами, я преклоняюсь перед всем, что она написала и спела за это время… Просто песни потрясающие... плюс ещё очень много личного с каждой из них связано...»