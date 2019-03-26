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Общество

Страховщики подвели первые итоги расширения тарифного коридора по ОСАГО

26 Марта 2019 в 12:05
Страховщики подвели первые итоги расширения тарифного коридора по ОСАГО

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев подвел в эфире НСН промежуточные итоги по изменению ставки по ОСАГО.

Тарифный коридор ОСАГО в этом году был расширен на 20% вниз и вверх. Данное распоряжение Центробанка России вступило в силу с 9 января. Так в качестве нововведений появились 58 категорий водителей в зависимости от возраста и стажа вождения. Уточнялось, что основной принцип нововведений был направлен на то, чтобы добросовестные автовладельцы начали платить меньше.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев подвел в эфире НСН первые итоги по изменению ставки по ОСАГО.

«Предварительно можно подвести итоги реформы ОСАГО, которая началась в январе 2019 года, когда указанием ЦБ был введен коридор для страховых компаний для изменения базовой ставки по ОСАГО. Конечно, времени прошло не так много, эти итоги не окончательные, но, тем не менее, можно сделать уже какие-то выводы. Вопреки опасениям и общественности, и средств массовой информации, которые боялись, что страховые компании сразу резко поднимут все тарифы, ситуация сложилась как раз прямо противоположная. И, по крайней мере, пятерка лидеров больше опускает в рамках коридора тарифные ставки, чем поднимает», – сообщил он.

Виталий Княгиничев заявил, что произошли изменения почти в 20 субъектах России, но на большинстве территорий базовые ставки компании «Ингосстрах» удалось снизить.

«Компания “Ингосстрах” в целом изменила базовые тарифные ставки в 19 субъектах Федерации. При этом в 14 базовая ставка была снижена и только на пяти территориях ставка увеличилась. Причем снижение были в диапазоне от 5% до 20%, то есть до максимального уровня были снижены тарифные ставки в некоторых регионах, а повышения были даже не на территориях, а в отдельных городах. И повышения не превышали 6-7%. Поэтому мы можем отметить позитивное влияние начавшейся реформы», - рассказал руководитель дирекции.

Также Виталий Княгиничев выразил надежду на то, что реформа будет двигаться в том же ключе и в конечном итоге приведет к тому, что на рынке ОСАГО сложатся рыночные условия со справедливыми тарифами для автолюбителей.

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