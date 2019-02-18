Старый конь борозды не портит и стоит дешевле молодого

Дешевых машин в России в недалеком будущем не будет в принципе.

Такой вывод напрашивается после публикации данных о росте цен на новые автомобили по итогам января этого года. Как отмечают «Известия», психологическую отметку в миллион рублей преодолели лидеры бюджетного сегмента - Lada Vesta и Hyundai Solaris. Это уже – тенденция, которую вряд ли возможно переломить, особенно после повышения НДС на два процента. Как отметил один из собеседников издания, в цене автомобиля это дает кумулятивный эффект по всей цепочке производства, «начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией». Но и нынешние цены далеко не предел: недалек тот день, когда миллион будет стоить самый дешевый автомобиль, - заявил в эфире

«Я считаю, что пройдет еще небольшое количество времени, и самый дешевый автомобиль действительно будет стоить в пределах миллиона рублей. Это, во-первых, связано с тем, что импортеры догоняют цены, которые были упущены после девальвации. Сейчас цены начинают сравниваться с мировыми», - отметил собеседник НСН.

Сохранение тенденции роста цен на новые машины чревато возвращением тех времен, когда автомобиль был предметом роскоши, - полагает Владимир Моженков.

«Все-таки покупательская способность в России не такая, как была раньше, поэтому со временем, действительно, автомобиль может стать предметом роскоши, особенно новый. Повышение цен будет способствовать вымыванию определенного сегмента, особенно тех, кто покупал автомобили в ценовом диапазоне 400-800 тысяч рублей. Кроме того, это будет способствовать еще большему снижению покупательской способности. Люди будут отказываться от покупок, и стараться эксплуатировать тот автомобиль, который у них есть», - отметил Моженков.

А рынок подержанных машин пойдет вверх следом, - убежден Владимир Моженков. По его словам, при продаже автомобиля с пробегом будет иметь значение не цена изначального приобретения, а цена на новый автомобиль той же модели.

Рост цен приведет еще и к изменению автопарка в стране, с перевесом в сторону недорогих машин. «Многие люди свыклись с мыслью, что на прежний класс автомобиля им уже не стоит рассчитывать, они постепенно переходят на более дешевые автомобили», - заявил «Известиям» автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Рассчитывать на то, что рост цен ограничится нынешним положением, тоже не приходится. В прогнозе дальнейшего роста солидарны большинство экспертов рынка, причем, в масс-классе он может составить до семи процентов за текущий год.

Всеволод Нерознак