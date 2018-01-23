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Общество

Стандарт по классификации и идентификации алкоголя разработают в РФ

23 Января 2018 в 14:05
Стандарт по классификации и идентификации алкоголя разработают в РФ

Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Росстандарт, а также заинтересованные ведомства и отраслевые союзы разрабатывают новый национальный стандарт по классификации и идентификации алкоголя. Документ позволит изменить систему борьбы с фальсификатом. Как пишут «Известия», стандарт включит в себя перечень алкогольных напитков и методы определения их подлинности.

Меж тем, по данным Национального союза защиты прав потребителей, россияне в минувшем году купили намного меньше крепкого алкоголя. Продажа водки упала почти на 17%, шампанского и игристых вин  - более чем на четверть. При этом россияне стали намного чаще покупать фруктовые вина Эту тенденцию эксперты объяснили снижением платежеспособности населения.

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