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Общество

Сроки выдачи субсидий регионам из федерального бюджета будут сокращены

27 Декабря 2017 в 16:20
Сроки выдачи субсидий регионам из федерального бюджета будут сокращены

Сроки выдачи субсидий регионам из федерального бюджета будут сокращены. Новые правила озвучил на Всероссийском селекторном совещании замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров. Все соглашения по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» должны быть подписаны до 15-го февраля. В реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования включено 132 объекта. Большинство из них школы. Проект признаётся эффективным, если его сметная стоимость не превышать предельные затраты на строительство. 

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