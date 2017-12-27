Сроки выдачи субсидий регионам из федерального бюджета будут сокращены. Новые правила озвучил на Всероссийском селекторном совещании замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров. Все соглашения по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» должны быть подписаны до 15-го февраля. В реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования включено 132 объекта. Большинство из них школы. Проект признаётся эффективным, если его сметная стоимость не превышать предельные затраты на строительство.