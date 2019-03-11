Способ разгонять тараканов. Психолог оценила новый образ Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова. Фото: соцсети

Семейный психолог в эфире НСН увязала новый имидж российской звезды с весной и внутренними комплексами.

Жанна Агузарова удивила общественность новым образом. Во время интервью сайту журнала Vogue, российская звезда 1980-1990-ых годов предстала перед публикой пополневшей, с увеличенными губами и моложавым для 56-летней певицы лицом. Вместо привычных фантастических причесок на разноцветных волосах певица теперь носит длинные темные волосы и челку.

Как отметила в интервью НСН семейный психолог Светлана Бояринова, новый имидж может говорить о грядущих релизах.

«Мы пока не знаем, что нам приготовила Жанна Агузарова. Может быть, будут какие-то изменения в ее творчестве, может быть, что-то дальше последует. Но чисто на женском, человеческом уровне, вполне логично. 8 марта, весна, новый сезон, новый образ», — сказала психолог.

По словам специалиста, каждой женщине хочется чего-то нового с приходом весны, а обновление гардероба может быть способом чувствовать себя моложе.«Любой женщине, особенно весной, хочется какого-то обновления. Хочется создать новый образ, разобрать свой гардероб. Может быть, выкинуть все старое, создать что-то новое. Мы очень созвучны с циклами природы, с циклами луны. Душа требует чего-то такого. Плюс все-таки новый образ, новый гардероб дает женщине новое состояние. А чем старше становишься, тем моложе хочется быть, тем лучше хочется выглядеть», — пояснила Светлана Бояринова.Психолог добавила, что таким личностям, как Жанна Агузарова, просто необходимо привлекать к себе внимание. Таким образом, певица справляется со своими комплексами, уверена эксперт.«Многие артисты – люди, которые любят привлекать к себе внимание, которые любят хайп, как это модно сейчас говорить. Агузарова в этом смысле эпатажная личность. Ее способ — привлекать внимание, получать внимание, чувствовать себя особенной, значимой, уникальной. Ее путь именно через эпатаж. Кто-то привлекает к себе внимание скандалами, кто-то качественным творчеством, кто-то эпатажем, у каждого свой путь. Она именно такая демонстративная личность. Ей очень важно идти вразрез с обществом, демонстрировать, что она не такая как все. Это подпитывает ее самооценку, это дает ей ощущение собственной уникальности. Это помогает, я уверена, справляться ей с какими-то своими комплексами, держать определенное внутреннее состояние. Это ее способ разгонять своих тараканов и чувствовать себя хорошо», — рассказала собеседник агентства.Напомним, что Жанна Агузарова стала известна благодаря сотрудничеству с группой «Браво». Как солистка она исполнила хиты «Кошки», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Верю я», «Старый отель». После ухода из группы Агузарова занималась сольными проектами. Певица выпустила 10 альбомов общим тиражом более 5 миллионов экземпляров.