СПЧ проверит сигналы об издевательствах над осужденными чеченцами

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека совместно с ФСИН, СКР и прокуратуры проверит сигналы об издевательствах над осужденными чеченцами. Об этом заявил председатель Совета Михаил Федотов по итогам обсуждения дела против главы регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева с чеченской правозащитницей, членом СПЧ при главе Чеченской республики Хедой Саратовой.



Напомним, глава чеченского представительства центра «Мемориал» Оюб Титиев 7 января был задержан полицией после обнаружения в его автомобиле наркотических средств. Сам правозащитник настаивает, что запрещенные вещества были ему подброшены чеченскими полицейскими. В настоящее время он находится в следственном изоляторе и обвиняется по статье 228 УК РФ.

Ранее Совет обращался в МВД России, Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру с просьбами провести доследственную проверку по заявлению Титиева о подбросее наркотиков, а также с просьбой о передаче расследования данного уголовного дела в следственный департамент МВД России.

Саратова рассказала, что Совет при главе чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека будет продолжать следить за ходом расследования данного уголовного дела. Правозащитница также подняла вопрос об условиях содержания выходцев из Чечни в колониях и СИЗО, расположенных в других субъектах Российской Федерации.

«Безусловно, должен быть проверен каждый сигнал об издевательствах над осужденными чеченцами. Абсолютно недопустимо, чтобы права человека ущемлялись в связи с его национальной принадлежностью, - заявил Михаил Федотов. - Мы готовы совместно с представителями ФСИН, Следственного комитета и прокуратуры изучить каждый тревожный сигнал о подобных фактах».

В пятницу, 19 января, кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с открытым письмом, в котором призвала освободить из-под стражи главу представительства правозащитного центра «Мемориал» в республике Оюба Титиева. Это обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.