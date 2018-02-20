СПЧ поддержал смягчение наказания за репост запрещённых материалов

ФОТО: Михаил Федотов // РИА Новости/Алексей Никольский

Глава президентского СПЧ в эфире НСН заявил, что Совет уже давно обсуждает уточнение позиций по ряду статей УК РФ.

Коллегия Верховного суда обсуждает вопрос смягчения наказания за репост экстремистских и запрещённых материалов. Об этом 20 февраля рассказал глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев во время беседы с журналистами, сообщает «Интерфакс».

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в эфире НСН назвал такую корректировку необходимой.

«Идея уточнения позиции ряда статей Уголовного кодекса, которые касаются экстремизма, уже давно обсуждается Советом. Мы считаем, что такая корректировка законодательства крайне необходима, потому что одно дело – реальный экстремизм, другое дело – свобода высказываний, в том числе достаточно резких. Поэтому важно уточнить понятие экстремизма и экстремистских материалов. В частности это касается репостов. Мы считаем, что как минимум нужны разъяснения Пленума Верховного суда, а как максимум корректировки Уголовного кодекса», - заявил НСН глава СПЧ.

По словам Михаила Федотова, осуждённые за экстремизм из-за репоста могут рассчитывать на пересмотр приговора, если наказание по данной статье будет смягчено.

«Если соответствующие статьи УК будут изменены, то лица, которые уже отбывают наказание по этим статьям, смогут ходатайствовать о пересмотре приговора», - уточнил Федотов.

Уголовные наказания за репост запрещённых материалов всегда вызывали общественный резонанс. Так, 17 февраля стало известно, что студента Александра Крузе осудили на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Суд вынес такой вердикт из-за репоста четырёх картинок. Как подчеркнул сам Крузе, он пошёл на такой шаг из-за дипломной работы.