Спалить старинную церковь ради лайка в соцсетях

Два события, различные по месту, где они происходили, и по последствиям, вполне могут иметь схожую подоплеку.

В Карелии в поджоге деревянной церкви в окрестностях Кондопоги, памятника федерального значения, признался подросток, гостивший на каникулах у бабушки. Он признал вину и помещен на 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает ТАСС. Для определения его вменяемости назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. По сведениям «Интерфакса», подросток относит себя к сатанистам и объяснил свои действия желанием прославиться. Церковь он облил бензином и поджег. Тушили ее больше двух часов, но куда там – памятник деревянного зодчества сгорел дотла.

А в Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади. Дело было еще 5 августа. Шедевр Фальконе, слава богу, повредить не успели – наряд приехал оперативно. Одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года. В их отношении составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Выписан штраф в 500 рублей. Тоже, вероятно, решили прославиться или «хайпануть», как теперь принято говорить. Чем еще можно объяснить поступок, по степени идиотизма уступающий только прыжку в окно?

Можно только предполагать, чем в действительности руководствовались вандалы, поджигая старинную церковь или карабкаясь на конную статую с мангалом. Очевидно, однако, что «герои» обоих этих инцидентов даже близко не в состоянии оценить ни степень общественной опасности своих поступков, ни соотнести их с правилами поведения в обществе в целом, ни тем более оценить масштаб и значение для мировой культуры памятников, угрозу которым они создали. И 32-летний «верхолаз с мангалом» по степени пустоголовости ничем не отличается от поджигателя-подростка. Жажда хайпа у таких людей – попытка компенсировать неумение найти свое место в обществе. К тому же на смену морали и уважению пришли «лайки» в соцсетях, ради которых люди с нехваткой знаний, порой даже базовых, и воспитания готовы учудить что-нибудь эдакое, не задумываясь о последствиях. В школе они все «проходили» мимо, родителям до них дела было мало, улица учит чему угодно, кроме правил приличия. А потом церкви горят…

Всеволод Нерознак