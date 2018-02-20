Создание в России министерства виртуальной реальности назвали оправданным

Глава Политической экспертной группы объяснил НСН, почему считает это предложение оправданным.

Создать министерство новых технологий и виртуальной реальности предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Как сообщает RT, он направил в правительство соответствующее письмо.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв заявил НСН, что прогресс и новые условия, в которых живет современное общество, нуждаются в новых министерствах.

«Мне не кажется это неразумным. Новые технологические реалии, в которые вступает человечество, требуют законодательного регулирования. Лучшим другом человека становится смартфон. Виртуальная реальность занимает все больше места в жизни людей. Технологический прогресс ускоряется, что будет через пять-десять лет, можно только гадать. И если Россия собирается быть прогрессивной, передовой, технологичной страной, то нужны соответствующие структуры, которые будут этим заниматься. Нужно изучать опыт других стран, но нужны и собственные инновации, если Россия не хочет быть страной догоняющего развития», - заметил он.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать министерство одиночества, а единоросс Виталий Милонов – ведомство по делам бомжей.