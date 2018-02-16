Союзконьяк показал Хлопонину, где в России растет виноград

Председатель Союза производителей коньяка в беседе НСН опровергла слова вице-премьера об отсутствии в России пригодных для производства коньяка виноградников.

В правительстве намерены разработать изменения в федеральное законодательство до конца 2018 года с целью исключить возможность продажи в России суррогатов под видом коньяка и шампанского, рассказал РИА Новости курирующий отрасль вице-премьер Александр Хлопонин.

«У нас много что не соответствует ГОСТу. Когда говорим о том, что коньяк должен производиться из определенного типа винограда — а он вообще не произрастает на территории Российской Федерации — все равно продолжает называться коньяком», — пояснил вице-премьер.

Председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина в беседе НСН опровергла заявление Хлопонина об отсутствии в России пригодных для производства этого напитка виноградников.

«В России более 90 тысяч гектаров виноградников. Из них около 25 тыс. га приходится на Дагестан, где виноградарство исторически ориентировано на производство коньяка. Также виноград для производства коньяка перерабатывали в Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Общий объем переработки винограда на коньяк в России в прошлом году приблизился к 100 тысяч тонн. В России сохранилось определенное наследие времен СССР – селекционные или «гибридные» сорта винограда, специально выведенные селекционерами с учетом реалий российского климата и морозных зим, которые случаются даже в южных регионах. Более урожайные, более устойчивые к болезням. Гибридные сорта советской селекции сейчас активно исследуются виноградарями в странах с более холодным климатом. Например, в Германии. По оценкам экспертов-виноделов Союзконьяка, такие сорта винограда, при грамотной работе с дистилляцией могут использоваться для производства недорогого коньяка», — рассказала эксперт.

Однако, отмечает Бушина, такого количества виноградников недостаточно, чтобы обеспечить потребность россиян в коньяке.

«Безусловно, в России существует огромная проблема с дефицитом сырья для производства коньяка. По оценкам Союзконьяка, чтобы покрыть потребность отрасли и заместить импортное сырье нужно не менее 25 тысяч гектаров современных виноградников дополнительно, только для коньячной отрасли», — объяснила собеседница НСН.



При это эксперт согласилась с вице-премьером относительно наличия фальсификата на полках магазинов. По ее словам, покупая дешевый коньяк, покупатель рискует приобрести подделку.

«Безусловно, на рынке существует проблема фальсификатов, когда для производства используется спирт не виноградного происхождения или с выдержкой ниже заявленной на этикетке. Особенно велика концентрация подделок в ценовой категории до 500 рублей. Шанс купить фальсификат всегда выше, когда покупатель «выбирает ценой». По нашим расчетам, российский коньяк по «минимальной цене» 371 рубль – это почти наверняка не коньяк», — рассказала эксперт.

В ноябре прошлого года вице-премьерАлександр Хлопонин заявил, что почти половина коньяка, продающегося нароссийском рынке, представляет собой подделку, в связи с чем начались массовыепроверки.