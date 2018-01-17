Союз страховщиков поддержал увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО

Президент НССО в эфире НСН объяснил, что рост денежных взысканий увеличит ответственность водителей.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может вырасти до 5 тысяч рублей. Такой законопроект разработал член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его словам, многие автовладельцы сейчас предпочитают заплатить штраф вместо покупки полиса, так как это им обходится дешевле, сообщает RT.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в эфире НСН увеличение штрафов одобрил (слушайте аудио).

«Мы относимся к этой инициативе с пониманием, потому что фальшивых полисов или людей, которые ездят без полиса, становится всё больше. Их число уже оценивается в 1-2 миллиона. Это не только удар по закону об ОСАГО, но и по тем людям, которые добросовестно купили полис, ощущая себя защищёнными, а потом оказывается, что тот, кто их ударил, полиса не имеет, никакой защиты нет, через суды с ним ничего не возьмёшь. Если безответственные люди предпочитают заплатить 800 рублей и отмазаться от инспектора ДПС, то многомиллионные потери, которые несут добросовестные люди, никаким образом не оправдаешь. Поэтому надо увеличивать ответственность тех, кто изначально безответственен», - заключил Юргенс.

В настоящий момент штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей. В то же время средняя стоимость соответствующего документа для водителя в первые шесть месяцев 2017 года составила 5,8 тысяч рублей. Такие данные привело министерство финансов.