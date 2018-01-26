Союз потребителей РФ: С новыми ГОСТами гречка станет вкуснее

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В эфире НСН Петр Щелищ рассказал о новых требованиях Роскачества к гречке, красной икре, рису и сливочному маслу.

Новые ГОСТЫ с более жёсткими требованиями к качеству появится в России для четырех продуктов – красной икры, сливочного масла, риса и гречка. С 1 марта текущего года правила начнут применять в тестовом режиме.

Председатель Союза потребителей России Петр Щелищ в эфире НСН отметил, что у покупателей теперь появится возможность выбрать более качественные продукты на полках магазинов.

«Существуют ГОСТы и на гречку, и на икру, и на все основные продукты. Но у потребителя есть спрос и на продукцию более высокого качества, чем та, которая предусмотрена действующим национальным стандартом. Этой потребности отвечают новые стандарты, они называются «предварительные национальные стандарты», которые готовит Роскачество. Это стандарт на продукцию заведомо более высокого качества. Будет ли соответствовать та продукция, которая ими будет маркироваться, требованиям новых стандартов - проверят Роскачество и органы Роснадзора. Будем надеяться, что будет. Для потребителя очень важно, что он сможет выбирать либо продукцию привычного качества, либо более высокого», - пояснил эксперт.

Щелищ также отметил, что это поможет бороться с фальсифицированной продукцией на рынке. «Если на банке написали «икра натуральная», а на самом деле там икра имитированная, то это - некачественный продукт или фальсификат. Нужно говорить и о качестве среди маркировки, которая сопровождает любой продукт. Всегда есть указание на то, в соответствии с каким документом он произведен. Если это национальный стандарт или ГОСТ, значит, продукт должен ему соответствовать», - добавил Щелищ.

Новые ГОСТы, как пишут «Известия», подготовили в Роскачестве и затем утвердили в Росстандарте. После тестового режима, с весны 2021 года новые требования к качеству гречки, красной икры, сливочного масла и риса станут постоянно действующими. Например, рис должен будет содержать не менее 99,7% доброкачественный ядер.